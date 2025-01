Brangelina inngår endelig forlik etter åtte år lang skilsmissekamp

HQ

Det er få andre høyprofilerte og hensynsløse skilsmisser som har rystet Hollywood på samme måte som Brangelina, det tidligere paret Brad Pitt og Angelina Jolie. De to A-stjernene bestemte seg for å gå fra hverandre i 2016, etter at Jolie hevdet at Pitt hadde mishandlet adoptivbarna deres på et privatfly, og siden da, i de åtte årene som har fulgt, har paret vært låst i en skilsmisseoppgjørskamp, en av de lengste i Hollywoods sagnomsuste historie.

Men, som en måte å kapitulere 2024 og ringe inn det nye året, har paret endelig kommet til enighet og lagt denne styggedommen til sengs ... delvis. Ifølge Sky News har Jolies advokat James Simon uttalt at "dette er bare én del av en lang pågående prosess som startet for åtte år siden", og at "hun er lettet over at denne delen er over".

Hvordan de ulike eiendelene som paret delte vil bli delt opp gjenstår å se, og ærlig talt, hvis denne første delen av prosessen er noe å gå etter, bør vi sannsynligvis ikke holde pusten på å høre mer informasjon om denne skilsmisseprosessen.

Dan Kosmayer / Shutterstock.com

