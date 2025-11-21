Brann bryter ut i Cop30-toppmøtesalen i Brasil

HQ

En brann brøt ut i en konferansesal på klimatoppmøtet Cop30 i Belém, Brasil, torsdag, og tvang delegatene til å evakuere mens røyken spredte seg gjennom lokalet.

Myndighetene sa at brannen begynte i nærheten av den kinesiske paviljongen, og at den ble brakt under kontroll i løpet av få minutter. Tretten personer ble behandlet for røykforgiftning, ifølge arrangørene. Videoer som ble delt på nettet, viser deltakere som løp ut mens flammene beveget seg over utstillingsstandene og klatret opp mot taket.

Deler av området, inkludert helse- og vitenskapspaviljongen og flere av Afrikapaviljongene, ble også rammet, men det er fortsatt uklart hvor omfattende skadene er. Brannmannskaper og FN-ansatte brukte brannslukkingsapparater for å begrense flammene, som brant et hull i taket på toppmøtestedet.

Lokale myndigheter sier at årsaken ennå ikke er bekreftet, men at de første rapportene peker på en mulig generatorfeil eller kortslutning. Store deler av konferanselokalet var fortsatt under oppføring da konferansen åpnet, og deltakerne bemerket uferdige strukturer og utsatte områder.

Brannen brøt ut mens ministrene var i sluttforhandlinger om fossilt brensel og klimafinansiering, og forhandlingene var allerede over den planlagte tidsfristen for toppmøtet. Mer enn 50 000 delegater deltar på arrangementet. This is a developing news story...