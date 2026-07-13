Brann i nattklubb i Bangkok krever 27 liv og 63 skadde: Sikkerhetsbestemmelsene i Thailand settes igjen i tvil

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27 mennesker omkom i en ødeleggende brann på en pub i Bangkok søndag kveld; 63 personer ble innlagt på sykehus og 22 er i kritisk tilstand, med røyk som hovedårsaken til dødsfallene, ifølge Bangkoks guvernør Chatchart Sittipunt i en uttalelse gjengitt av EuroNews.

Brannen brøt ut kl. 23.00 lokal tid. Det antas at brannen oppsto som følge av en kortslutning og spredte seg i løpet av få minutter på grunn av den brennbare innredningen i barens tak. De fleste av ofrene omkom fordi de løp til toalettene på baksiden av baren, der det ikke finnes utganger, og hvor nødutgangene ikke var tydelig merket. En nødutgang antas å ha vært blokkert, da noen av ofrene også ble funnet i nærheten av utgangen.

Thailand har en mørk historie med branner i nattklubber og barer som setter spørsmålstegn ved landets helse- og sikkerhetsbestemmelser: i 2022 omkom 25 mennesker i en brann i den østlige provinsen Chonburi i Thailand, og under nyttårsfeiringen i 2009 omkom 67 og 200 ble skadet i en nattklubb i Bangkok. Mer nylig, i 2024, omkom 1 000 dyr i en brann på friluftsmarkedet i Chatuchak.