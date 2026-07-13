Brannfaren sprer seg videre i Europa etter at det har brutt ut en ny skogbrann i nærheten av Paris

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Mens nyhetene fortsatt strømmer inn om den enorme skogbrannen i Almería i Spania (der dødstallet allerede er oppe i 13), meldes det om flere skogbranner rundt om i Europa midt i den nye hetebølgen. Slik er tilfellet i nærheten av Paris, som Reuters melder, der en raskt spredende brann herjet gjennom Fontainebleau, en historisk skog omtrent 70 km fra Paris. Brannen har ført til stenging av motorveien A6, evakuering av 800 personer og behov for vannbombefly i Stor-Paris-området.

Med overlappende hetebølger (ogvarmekuppel), tørke og skogbranner har det vært en tøff sesong i Vest-Europa. Frankrike opplever sin tredje hetebølge denne sesongen, med 26 millioner mennesker under rød varslingsnivå, mens Italia frykter enda en uke med ekstrem varme og Spania sliter med sin største brann noensinne.

Konsekvensene strekker seg imidlertid utover flammene, ettersom varme og tørre forhold skader avlingene, forstyrrer produksjonen av kjernekraft og for eksempel påvirker godstransporten på Rhinen i Tyskland, noe som også setter husdyrholdet under press og bidrar til et økt antall dødsfall. Europeiske data knytter hetebølgen i slutten av juni til mer enn 10 000 ekstra dødsfall over hele kontinentet.