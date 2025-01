Bransjeanalytiker: PS5 forventes å selge bedre enn Switch 2 i år

HQ

Med lekkasjer og rykter som blir mer fremtredende for hver dag som går, forventer vi en kunngjøring en gang snart for Nintendo Switch 2, med en full lansering som følger i år. Men selv med en helt ny konsoll som kommer ut, er det ikke sikkert at Nintendo klarer å selge flest maskinvareenheter i år.

Det er ifølge Circanas Mat Piscatella, som skrev på Bluesky at han forutser noen maskinvaremangler for Switch 2. "Forventer å se maskinvarebegrensninger i flere måneder etter en betydelig tidlig etterspørselsbølge," skriver han. "Og solgte enheter vil selvfølgelig være avhengig av produksjonskapasitet og vilje. Jeg forventer fortsatt at PlayStation 5 vil bli nummer 1 i antall solgte maskinvareenheter i USA i løpet av året."

Ettersom vi har ventet i åtte år siden lanseringen av Nintendo Switch, vil den tidlige etterspørselen virkelig være noe å regne med. Selv om Nintendo har forberedt seg på etterspørselen, må vi vente og se om de er i stand til å gi ut så mange Switch 2 som de får bestillinger på.