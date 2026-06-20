Brasil bekrefter at Raphinha har pådratt seg en muskelskade: Hvor mange VM-kamper kan han gå glipp av?

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Brasil vant endelig i VM med en 3-0-seier mot Haiti, og ligger nå på toppen av gruppe C med 4 poeng, like mange poeng som Marokko, men med bedre målforskjell takket være Matheus Cunha og Vinícius Jr. Dessverre kom det dårlige nyheter for canarinha, da Raphinha forlot kampen før pause og ble byttet ut med Rayan i det 38. minutt på grunn av ubehag.

Nå har det brasilianske fotballforbundet (CBF) kommet med en uttalelse som bekrefter at vingeren har pådratt seg en muskelskade i den bakre delen av høyre lår. «Spilleren vil gjennomgå et intensivt behandlingsopplegg, under oppsyn av det brasilianske landslagets medisinske team, med sikte på å bli frisk og komme tilbake i aktivitet så raskt som mulig».

CBF oppga ikke noen anslått restitusjonstid, men ifølge GeGlobo er Raphinha definitivt ute av den tredje gruppespillkampen mot Skottland torsdag 25. juni, og vil også gå glipp av 32-delsfinalen. Raphinhas mulige comeback vil i så fall skje i åttendedelsfinalen om to uker, dersom laget går videre i turneringen.

Raphinha har slitt med gjentatte fysiske problemer den siste sesongen i Barcelona, og var ute av spill i mer enn tre måneder totalt og gikk glipp av 23 kamper, ifølge GeGlobo. Denne skaden, som potensielt kan sette en stopper for hans VM-deltakelse, er et stort tilbakeslag for spilleren, hvis fremtid i den katalanske klubben ikke er helt avklart, etter at han har mottatt tilbud fra den saudiarabiske Pro League.