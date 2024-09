Brasil blir utestengt fra X/Twitter forklart

HQ

Hvis du ikke har vært på Twitter/X de siste dagene, er det bra for deg, men du kan ha gått glipp av feiden som utspiller seg mellom Elon Musk og dommer Alexandre Morales i den brasilianske høyesteretten.

Tilbake i april begynte Morales og Musks feide da dommeren ville ha dusinvis av kontoer suspendert for å spre desinformasjon. Musk etterkom ikke dette, og siden da har spenningen blitt mye verre. Nå har Brasil utestengt X/Twitter i løpet av helgen, og i dag skal høyesterett stemme over om appen fortsatt skal være utestengt.

Akkurat nå kan ikke brasilianske brukere av X/Twitter logge inn, og det diskuteres bøter for alle som bruker VPN for å få tilgang til plattformen innenfor Brasils grenser. Det har oppstått en debatt på nettet om hvem som har rett, ettersom X/Twitter ikke har overholdt Brasils lover, men til syvende og sist er det et privat selskap.

Musk har tatt feiden ganske personlig, ser det ut til, og har tegnet AI-bilder av Justice Morales i fengsel. Han la også ut et meme der han refererte til appen som Twitter, noe som viser at ikke engang han gidder å håndheve det nye X-navnet.

Hvem mener du har rett?

Takk, BBC.