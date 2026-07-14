Brasiliansk spiller saksøker fotballklubben for ubetalt lønn – klubben svarer med en grusom «høydepunktsvideo» av hans feil

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Amazonas FC, en fotballklubb grunnlagt i 2019 som nå spiller i den tredje divisjonen i brasiliansk fotball, har kunngjort at forsvarsspilleren Léo Coelho forlater klubben ved å legge ut fire klipp som kun viste hans feil, som resulterte i mål mot. I kunngjøringen takket klubben spilleren for hans «engasjement, profesjonalitet og innsats både på og utenfor banen», og «ønsket atleten lykke til med de kommende utfordringene i karrieren», samtidig som de skrev at han hadde scoret to mål på 39 kamper... mens de ydmyket ham offentlig.

Klubbens grusomme handling kommer etter at Coelho selv bestemte seg for å si opp kontrakten etter bare ett år, og krevde utbetaling av ubetalte lønninger. Han hevder at klubben skylder ham 8,1 millioner reais, eller 1,4 millioner euro, for fem måneders ubetalt lønn og betaling for bildrettigheter.

Ifølge L’Équipe, via One Football, har andre spillere lignende saker mot klubben, som også sliter økonomisk på grunn av overgangsforbud fra FIFA.