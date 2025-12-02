Brasiliansk trener kommer med beklagelse etter homofobiske kommentarer: "Farger definerer ikke kjønn, det som definerer er karakter"

HQ

Abel Braga, 73 år gammel brasiliansk trener, nåværende trener for Inter de Porto Alegre, eller bare Inter, har kommet med en unnskyldning etter en homofobisk kommentar på sin første pressekonferanse, bare timer etter at han ble utnevnt. Braga fortalte om en samtale med klubbens sportsdirektør, og sa "Jeg sa: 'Jeg vil ikke at laget mitt skal trene i rosa skjorter, det ser ut som et lag med homser.'"

Han ble senere spurt om kommentaren på pressekonferansen, og han hevdet at han sa det i en "munter tone" for å motivere spillerne sine: "Jeg vil at gutta skal være sterke". Han insisterte på å rettferdiggjøre det da han la ut en unnskyldning på Instagram noen timer senere: "Først og fremst innrømmer jeg at jeg gjorde en feil angående fargen rosa under presentasjonen min. Før dette eskalerer, ber jeg om unnskyldning. Farger definerer ikke kjønn. Det som definerer kjønn er karakter. Internacional trenger ro og hardt arbeid. Kom igjen, Inter!"

Braga kom til Inter de Porto Alegre i et svært vanskelig øyeblikk, på fjerde sisteplass i ligaen, og tvunget til å vinne de to kommende kampene for å unngå nedrykk. Det er derfor Braga mener det er så viktig å "bygge karakter" og motivere spillerne sine... selv om ordvalget hans, under pressekonferansen og til og med i unnskyldningen, der han antydet at "karakter" også definerer kjønn, var svært uheldig...

Som manager har Braga jobbet i flere titalls klubber siden 1985, inkludert noen av de største i Brasil. Han har tidligere ledet Internacional til Libertadores og VM for klubblag i 2006, og har jobbet for Marseille og Al Jazira.