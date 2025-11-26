Brasils ekspresident Jair Bolsonaro påbegynner soning av 27 års fengsel for kuppforsøk i 2022

HQ

Den tidligere brasilianske presidenten Jair Bolsonaro har begynt soningen av en 27 år lang fengselsstraff for å ha ledet et mislykket kupp for å beholde makten etter å ha tapt presidentvalget i 2022.

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes bestemte at Bolsonaro skulle forbli i det føderale politiets hovedkvarter der han har blitt holdt siden han ble arrestert på lørdag, med henvisning til fluktfare.

70-åringen, som har sittet i husarrest siden august, vil forbli isolert fra andre innsatte i et 12 kvadratmeter stort rom utstyrt med seng, eget bad, klimaanlegg, TV og skrivebord.

Bolsonaros advokater hadde bedt om husarrest på grunn av hans helse, men retten avviste anken. Myndighetene avviste også påstanden om at "hallusinasjoner" hadde fått ham til å tukle med den elektroniske fotlenken tidligere denne uken.

Forsøk på å styrte Brasils demokrati

Bolsonaro og flere allierte ble dømt av et panel i høyesterett for å ha "forsøkt å styrte Brasils demokrati" etter valgnederlaget. Det påståtte komplottet inkluderte planer om å drepe president Luiz Inácio Lula da Silva, visepresident Geraldo Alckmin og dommer Alexandre de Moraes, samt å oppfordre til et opprør tidlig i 2023.