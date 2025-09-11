Brasils høyesterett når flertall for å dømme Jair Bolsonaro for kuppforsøk En historisk dom mot den tidligere lederen.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Brasils høyesterett har avsagt en historisk dom mot tidligere president Jair Bolsonaro, der det slås fast at han konspirerte for å omgjøre valget i 2022 og klamre seg til makten. Dommen, som ble avsagt av et flertall av dommerne, gjør ham til den første tidligere statslederen i landet som er funnet skyldig i å undergrave demokratiet. Bolsonaro, som allerede sitter i husarrest i en annen sak, venter nå på dommen som kan føre til at han blir utestengt fra det politiske livet i årevis. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dommen vil bli håndhevet, og hvordan den kan komme til å prege det politiske landskapet frem mot neste valg. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer om den via følgende lenke. Go! São Paulo, São Paulo, Brasil - 23, 08, 2022: Republikkens president Jair Messias Bolsonaro deltar i åpningen av Aço Brasil-kongressen i São Paulo. // Shutterstock