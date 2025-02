Brasils tidligere president Jair Bolsonaro tiltalt for angivelig kuppforsøk

HQ

Brasils politiske landskap ble rystet da tidligere president Jair Bolsonaro ble offisielt tiltalt for å ha orkestrert en plan for å holde seg ved makten etter valgnederlaget i 2022, inkludert et militærstøttet kupp og et attentatkomplott mot hans etterfølger.

Ifølge påtalemyndigheten forsøkte Bolsonaro og 33 allierte, inkludert toppledere i militæret og regjeringen, å delegitimere valgresultatet før de planla ekstreme tiltak for å omgjøre det.

Saken går nå videre til Brasils føderale høyesterett, som kan avgjøre om Bolsonaro skal stilles for retten og potensielt få flere tiår i fengsel. Hvis Bolsonaro blir dømt, vil han bli den tredje brasilianske presidenten på åtte år som blir fengslet.