Bratz går verden rundt i kommende rytme- og dansesim

Vi kan alltid regne med at utgiveren Outright Games leverer en samling titler rettet mot barn og unge rundt høsten, og i år er absolutt ikke noe unntak. I samarbeid med utvikleren MGA Entertainment er det nå bekreftet at vi kan vente oss et nytt Bratz-spill i september, en tittel som kombinerer rytme og dans med mote- og life-sim-elementer.

Det er kjent som Bratz: Rhythm and Dance, og det er et spill som ser de ikoniske dukkene komme sammen for et verdensomspennende eventyr. En del av spillet dreier seg om et rytmedansoppsett, der figurene kan danse til en samling av 20 ikoniske sanger fra Bratz-universet, og deretter bygge videre på dette ved å kunne delta i moteshow og utforskbare eventyr som en del av kjernen Story Mode.

Spillet vil til og med støtte lokal flerspiller for opptil fire spillere, og i tillegg til over 400 klesplagg som kan samles inn og brukes til å tilpasse Bratz-figurene, kan du også spille som Cloe, Yasmin, Sasha, Jade og møte en rekke andre fanfavoritter, for eksempel Kumi, Felicia, Nevra, Roxxi, Burdine Maxwell og Tweevils.

Pressemeldingen forklarer: "I rollene som Cloe, Yasmin, Sasha og Jade kan fansen tre inn i skoene til Bratz-pakken når de går på catwalken for å vise frem nye, heftige looks og moves. Vis deg frem sammen med venner i party-modus, som tilbyr tre unike rytmespillformater for opptil fire lokale flerspillere, og delta i en global motekonkurranse i enspiller-historiemodus, som lar spillerne utforske seks byer, inkludert London, Tokyo og Bratz-hjembyen Stilesville, mens de oppdager de hotteste motetrendene fra lokalbefolkningen og samler mynter for å kjøpe nye antrekk."

Bratz: Rhythm and Style lanseres på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One, Xbox Series X/S og Nintendo Switch den 12. september 2025, og du kan se spillets kunngjøringstrailer nedenfor.