Bravely Default Flying Fairy HD Remaster plutselig lansert på PC og Xbox

Et av høydepunktene i Switch 2-utgivelsen var Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, en fornyet versjon av Square Enix' anerkjente Nintendo 3DS-rollespill Bravely Default. Til nå har det bare vært tilgjengelig på Switch 2, til tross for Square Enix' nye uttalte strategi om å fokusere mer på multiformat, men nå har selskapet bestemt seg for at det er på tide at flere får sjansen til å spille denne klassikeren.

Som et resultat av dette har Bravely Default Flying Fairy HD Remaster nå blitt utgitt for både PC og Xbox Series S/X uten noe forvarsel. I tillegg er det flere gode nyheter, ettersom spillet selges med rabatt (redusert med £6,80 / €8) i to uker. Hvis du er interessert i et tradisjonelt og underholdende japansk rollespill, er det nå på tide å benytte deg av denne muligheten.

I forbindelse med dette har de også sluppet en trailer for spillet som avslører at serien nå har solgt i over fire millioner eksemplarer, fordelt på totalt tre titler: Bravely Default, Bravely Second: End Layer, og Bravely Default II. Siden det nå også kommer til PC og Xbox i tillegg til Switch, kan vi trygt anta at tallet vil vokse ytterligere.

Vi vet ikke om Bravely Default Flying Fairy HD Remaster også kommer til PlayStation 5. Square Enix har spesifikt bare nevnt PC og Xbox, og har ikke sagt noe om Sonys konsoller.

I fjor fikk vi muligheten til å snakke med utviklerne av denne oppdaterte versjonen, noe som førte til et interessant intervju som du kan lese på denne lenken.

