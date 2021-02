Du ser på Annonser

3DS-tittelen Bravely Default er ett av de beste japanske rollespillene fra det siste tiåret, hvor kombinasjonen av et utsøkt kampsystem, herlige rollefigurer, eminente plottvister og et brilliant lydspor gjorde det til topptittel til plattformen. Spillet hentet mye inspirasjon fra Final Fantasy-spillene fra fordums tid, og Bravely Default ble en unik blanding av det gamle og det nye. Her hentet utviklerne gamle sjangerelementer som har tålt tidens tann og la til nye ingredienser som piffet opp oppskriften for et nytt og moderne publikum.

Siden den gang har vi fått den direkte oppfølgeren Bravely Second: End Layer, som var underholdende nok til tross for få innovasjoner og et forglemmelig plott, og det nydelige HD-2D Switch-spillet Octopath Traveler, et frittstående spill som lånte kampmekanikker fra Bravely Default. Nå er teamet tilbake med Bravely Default II til Switch, og hvis navnet skulle forvirre deg er det bare å sammenligne det med hovedspillene i Final Fantasy-serien. Man vil fortsatt finne kjente elementer fra tidligere spill, men Bravely Default II byr på en helt ny historie og en setting som ikke krever noen forkunnskaper til serien (Bravely Second: End Layer var derimot en direkte oppfølger som krevde forholdsvis god innsikt i begivenhetene i Bravely Default).

Vår historie begynner med at sjømannen Seth blir skylt i land i kongeriket Halcyonia etter en fryktelig storm, hvor han blir funnet og berget av Gloria, eksilprinsessen av Musa, og hennes livvakt Sloan. Her får Seth lære mer om de fire elementkrystallene som holder naturen i balanse, men disse ble ført bort da Musa ble invadert av det krigshissige nabolandet Holograd tre år tidligere. Nå er det bare et spørsmål om tid før balansen går i oppløsning og katastrofen inntreffer, og Gloria begir seg på sin skjebnebestemte reise for å vinne tilbake krystallene. Sammen med Seth får Gloria følge av leiesoldaten Adelle, som er på leting etter søsteren sin, og den tilbakelente akademikeren Elvis, som er på jakt etter mystiske steiner kalt Asterisk.

En historie som er sentrert rundt gjenopprettelsen av fire elementkrystaller kunne hørt hjemme i hvilket som helst Final Fantasy-spill på 80- og tidlig 90-tallet, og den helhetlige fortellingen i Bravely Default II er ikke akkurat revolusjonerende. Dessuten er hovedrollefigurene en pose med godt og blandet. Elvis og Adelle vil få frem både smilet og latteren, mens Seth og Gloria er stive, kjedelige og ganske forglemmelige rollefigurer. De samme problemene ser vi også blant birollefigurene, særlig når det gjelder flere av slemmingene som ikke virker å ha noen videre begrunnelse for sine handlinger enn at de er slemme. Heldigvis finner man også noen gode lyspunkt underveis som veier opp for dette. Noen av kapitlene er svært gripende og rystende på grunn av sine mørke og komplekse tema, og de dårlige rollefigurene veies opp av andre som er langt mer festlige og minneverdige. Tradisjonen tro får vi også noen plottvister underveis som hjelper på den helhetlige fortellingen. Selv om kvaliteten og karakterutviklingene kan halte litt på et par områder, klarer spillet likevel å lande med beina på jorda og holde spilleren underholdt hele veien gjennom. Vi ser nok ikke de samme kvalitetene her som gjorde forgjengeren til en klassiker, men det betyr ikke at man ikke kan ha det moro underveis for det.

Kjernen av spillets underholdningsverdi finner man i kamp- og klassesystemet. Veteraner vil straks kjenne seg igjen, mens nykommere får en gradvis innføring i spillets Brave- og Default-system i løpet av de første timene. Alle kampene i Bravely Default II er turbaserte, men når partiet ditt skal handle kan du velge å gjøre mer enn én handling per omgang ved å bruke Brave-funksjonen. Normalt får man ett Brave Point per omgang, og hvis man velger å bruke Default for å forsvare seg sparer man omgangens Brave Point til neste omgang. Når man bruker Brave kan man dermed bruke oppsparte Brave Points, men man kan også bruke Brave Points man ikke har og dermed forbli ute av stand til å handle de neste omgangene til man spart opp igjen nok Brave Points. Nøkkelen til alle kampene i Bravely Default II ligger i å finne ut når man skal bruke Default for å forsvare seg mot fiendens sterkeste angrep, og når man skal hamre løs på Brave-knappen som om det sto om livet og gyve løs på fiendene i håp om at det holder til å knerte dem.

Vinner man mot en boss blir man ofte belønnet med en ny Asterisk, som igjen gir tilgang på en ny Job, som er spillets betegnelse på klasse. Spillet starter med forholdsvis vanlige klasser som Black eller White Mage, Monk og Bard, men det tar ikke lang tid før man begynner å låse opp mer unike og interessante klasser. Når en klasse er satt som hovedklasse vil rollefigurene din tjene Job-poeng i tillegg til vanlige erfaringspoeng. Når man går opp i klassenivå låser man opp nye evner og egenskaper, og noen av disse er så kraftige og strategisk viktige at de lett kan utgjøre forskjellen mellom seier og tap. Du kan også utstyre rollefiguren med en underklasse, noe som gir han eller henne adgang til evnene du har låst opp selv om du ikke tjener flere Job-poeng til denne klassen. I menyene kan du utstyre rollefigurene med opptil fem passive egenskaper som kan blandes på tvers av klasser. Den konstante tilgangen på nye evner, egenskaper og klasser er sammen med kampsystemet selve drivkraften i Bravely Default II. Du vil hele tiden fortsette reisen på jakt etter den neste klassen, eksperimentere for å maksimere potensialet til partiet ditt og skape den beste mulige balansen i møte med neste utfordringen, noe det forresten ikke skorter på i spillet. Bravely Default II er ikke redd for å gi deg skikkelige utfordringer, og hvis du ikke er i stand til å tilpasse deg nye fiendetyper vil du fort bite i det sure eplet.

Når du ikke fordyper deg i kamper kommer du til å utforske eksotiske områder, dype grotter og verdenskartet. Sistnevnte er imidlertid fryktelig dårlig gjennomført med en forferdelig kamerastyring, noe som gjør det nærmest umulig å få oversikt over området og monstrene som vandrer fritt her (det er derimot positivt at monstrene nå vandrer synlig rundt på kartet i stedet for å dukke opp tilfeldig). Det er ganske enkelt et slit å vandre rundt på verdenskartet, og du gjør best i å skynde deg til neste område så fort som mulig. I byene og bygningene er kameraet statisk, og med tanke på det dårlige kamerasystemet på verdenskartet er det egentlig like greit. En annen fordel med å besøke byene er at du kan finne nye utfordrere til B 'n' D, et kortbasert minispill som i praksis fungerer en slags blanding av Othello og Gwent eller Hearthstone. Hvis du savner gamle kortbaserte Final Fantasy-minispill som Triple Triad eller Tetra Master, er dette noe for deg.

Bravely-spillene har alltid hatt en særegen visuell stil, og en av fordelene med å få serien over til Switch er de forbedrede visuelle mulighetene dette medfører for å bringe denne stilen til live. Lokasjonene i spillet er svært pene, særlig i byområdene. Noen vil kanskje oppleve designet av rollefigurene som litt enkel og rar, men hvis du i likhet med meg har blitt litt lei av stilen i moderne JRPG-spill hvor fokuset er mer på waifu-fokusert fan service enn kvalitet (ja, Xenoblade Chronicles 2, jeg ser på deg!) føles denne stilen som noe kjærkomment og positivt. Den er enkel men samtidig rik og detaljert, og lys- og skyggeeffektene nyter godt av den ekstra maskinkraften som Switch tilbyr. Likevel sliter spillet litt med ytelsen nå og da med noen merkbare fall i bildefrekvens og lasting av teksturer. Ødelegger dette for opplevelsen? Sannsynligvis ikke, men du kan ikke unngå å legge merke til det.

Noe du også kommer til å legge merke til gjennom spillets gang er det eminente lydsporet. Revo, best kjent for sine ikoniske åpningslåter til Attack on Titan-serien, er tilbake for å sette sitt karakteristiske preg på musikken slik han gjorde med det første spillet. Følelsen og stilarten til musikken i Bravely-spillene er helt særegne, og Bravely Default II forsetter denne sterke trenden. Selv om musikken i det første spillet kanskje er bedre helhetlig sett, er det flere gode spor her som spenner over et bredt spekter av sjangre og instrumenter. Hvis du vil ha spillmusikk med flamenco, folketoner med gitar og fløyte eller tunge progrock-spor med alternative taktarter, er dette noe for deg (og som den dyktige trekkspilleren han er har Revo selvfølgelige inkludert noen gode trekkspillspor også). Måten forskjellige tema og ledemotiv er implementert gjennom spillets gang er virkelig fascinerende, og det er dessuten noen herlige musikalske referanser til det første spillet her som serieveteraner vil sette pris på.

Bravely Default er en fin blanding som føles både gammel og ny samtidig. Det er en hyllest til Final Fantasys gullalder, samtidig som det skaper noe nytt og moderne for dagens spillere. Spillet har noen merkbare problemer når det kommer til ytelse, den helhetlige fortellingen og noen av rollefigurene (særlig de slemme), men den utsøkte presentasjonen samt kamp- og klassesystemet er nok til å bære opplevelsen. Bravely-spillene er kanskje ikke noe for absolutt alle spillere, men Bravely Default II har mer enn nok kvaliteter over seg til å appellere til fans av gamle japanske rollespill.