Bravest Studios skaper ryggsekk basert på AirPods

Hvis du er kjent med Bravest Studios, vet du at dette er et selskap som skaper alle slags rett og slett forferdelige moteplagg. Enten det er snakk om jorts med stammeprint, tå-slides, Hulk-lignende fottøfler, listen fortsetter. Uansett produkt er det neppe noe du vil føle deg komfortabel med å ha på deg når du er ute og går, selv om de definitivt er minneverdige.

Det samme gjelder deres nye ryggsekkmodell. Den er kjent som AirPack, og som navnet antyder, er det en ryggsekk som er utformet og designet for å gjenspeile AirPods... Jepp, det er et tilbehør som ligner et massivt AirPods -etui som inkluderer to avtakbare pille-lignende pods inni der du kan oppbevare gjenstander.

Totalt 44 liter oppbevaringsplass, samtidig som den er vanntett, har et laptop-omslag, en toveis glidelås og kun finnes i hvitt. Det er også et svært begrenset produkt, ettersom det er et forhåndslaget parti som aldri vil bli fylt opp igjen, noe som betyr at hvis du vil ha en av disse bisarre veskene, må du sørge for å få tak i en mens de er tilgjengelige.

Den nøyaktige lanseringsdatoen er uklar, da Bravest bare sier at de kommer snart. Når de blir solgt, loves de å bli sendt raskt, noe som betyr at de vil bli sendt til levering så snart du har kjøpt dem.

