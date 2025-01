Brawl Stars e-sport blir større enn noensinne i 2025

HQ

Hvis du lurer på hva planene er for Brawl Stars esports i år 2025, har Supercell endelig løftet gardinen på nettopp dette. For dette kalenderåret kan vi forvente en fullpakket tidsplan som spenner over den mest komplekse og brede skifer av turneringer til dags dato, og når det gjelder hva de inkluderer, blir vi fortalt følgende.

Sesongen vil bli delt inn i seks månedlige sesonger som starter i februar med tre store internasjonale arrangementer mellom. Disse internasjonale offline-arrangementene vil være basert på tre forskjellige kontinenter, og selv om de nøyaktige valgene ikke er kunngjort, blir vi fortalt at de er "nye for Brawl Stars Championship".

De tre første sesongene vil utgjøre Spring Split og vil bli fulgt av en ny The Brawl Cup -turnering i mai. Etter dette kan vi forvente at de tre neste sesongene vil være en del av Summer Split, og bli etterfulgt av Last Chance Qualifier.

Etter dette kommer den årlige Brawl Stars World Finals, og selv om vi ennå ikke har informasjon om premiepotten for hver enkelt turnering, vet vi at sesongen byr på 2 millioner dollar.

Et av de andre nye tilskuddene inkluderer tilknytningen av Ranked og esports-scenen. Supercell er litt vage om dette så langt, da det lover ny informasjon senere på året, men det har sagt "vi vil utforske å integrere Ranked i esportsvisning og konkurranseopplevelse."