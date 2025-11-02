Breaking Bad-skaperen antyder en mulig reboot: Det er alltid nye vinkler å utforske

HQ

Etter to av verdens mest kritikerroste TV-serier - Better Call Saul og Breaking Bad - skulle man kanskje tro at skaperen var fornøyd og tilfreds. Men nei. Vince Gilligan er definitivt åpen for å vende tilbake til Breaking Bad-universet i en eller annen form. I hvert fall ifølge det han fortalte The Hollywood Reporter i et nylig intervju. Han sier at det alltid finnes nye vinklinger og karakterer å utforske.

Gilligan fortsetter med å forklare at en helt ny serie basert på Breaking Bad-universet må bringe noe nytt og friskt til bordet. Han ønsker ikke å gjenta materiale fra verken Breaking Bad eller Better Call Saul. Han nevner til og med en reboot som en mulighet.

I en samtale med The Hollywood Reporter sa Gilligan at :

"Det er mange måter å reboote Breaking Bad på og til og med bygge serier rundt karakterer fra Better Call Saul. Vi jobbet med en rekke skuespillere i begge seriene. Jeg var så velsignet som fikk jobbe med disse fantastiske skuespillerne"

Gilligan fortsatte med å presisere at til tross for de tusenvis av timene han har jobbet med Breaking Bad og Better Call Saul, er han fortsatt ikke lei av universet.

"Jeg har gjort 20 år med Breaking Bad og Better Call Saul. Jeg er ikke lei av det. Jeg er ikke utslitt av det. Men jeg er klar for en helt, for en forandring, i stedet for en skurk eller en antihelt. Den andre tingen er at jeg lever i frykt for å ødelegge folks minner om begge seriene. Jeg vil heller legge igjen litt penger på bordet, litt lyst på bordet, litt ønske om nye Breaking Bad-historier."

"Jeg vil ikke skuffe noen, men jeg vil heller skuffe folk ved å ikke gi dem mer Breaking Bad enn å la dem si: "Ok, det var et virkelig flott flerretters måltid, men den siste porsjonen i dessertskålen var hundedritt. Nå har jeg en dårlig smak i munnen, og det er alt jeg husker nå." Så jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil virkelig ikke gjøre det"

Vil du se mer fra Breaking Bad-universet?