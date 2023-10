Breaking Bad-skaperen forteller om sine tanker om oppfølgerserien

Breaking Bad er hyllet som en av tidenes beste TV-serier. Walter Whites utvikling fra kjærlig familiefar til umenneskelig narkobaron er en utrolig karakterbue å følge, og fansen vil selvsagt alltid ha mer.

I en samtale med Variety snakket Breaking Bads skaper, Vince Gilligan, om muligheten eller mangelen på en oppfølgerserie. "Nå og da tar jeg meg selv i å tenke på disse karakterene og dagdrømme om hva som ville ha skjedd med dem", sa Gilligan da han ble spurt om hva karakterene hans gjorde etter at serien var avsluttet.

"Når Breaking Bad slutter, er det ikke en lykkelig slutt for disse karakterene, men det blir presentert at livene deres går videre. Jeg vil gjerne tro at ting blir bedre for dem. Jeg hater tanken på at Walt jr. skal følge i Walts fotspor i kriminalitetsbransjen. Det er nok noe sånt noen vil lansere om 10 eller 15 år - Walter Jr. som en forbryterboss i Albuquerque som lykkes der faren mislyktes."

Selv om det er dette Gilligan tror at folk vil prøve å selge inn for å komme tilbake til serien, er han absolutt ikke interessert i ideen akkurat nå. "Det eneste attraktive med den ideen er å jobbe med RJ Mitte igjen, for han er en fantastisk skuespiller og en søt fyr. Men det ville vært deprimerende. Det ville være feil lærdom av serien, hvis det i det hele tatt er noe å lære av den", sier Gilligan.

