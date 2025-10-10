Breaking Bad-skaperens nye serie Pluribus får første teasertrailer

Breaking Bad-skaperen Vince Gilligan forlater en verden av metamfetamin og lyssky advokater og bytter den ut med en verden der alle er så lykkelige som de kan bli. Bortsett fra én person, som forblir den mest ulykkelige personen på jorden.

Det er utgangspunktet for Pluribus, en ny serie fra Vince Gilligan med Rhea Seehorn fra Better Call Saul i hovedrollen. Teasertraileren for Apple TV+-serien ble nylig sluppet, og den starter med at Seehorns rollefigur tar opp telefonen.

En vennlig stemme svarer og forteller henne at alt kommer til å ordne seg, til tross for den siste tidens forvirring i livet hennes. Hun blir tilbudt mat og medisiner for å hjelpe henne til å føle seg lykkelig, men hun er på oppdrag for å rive ned denne plutselige gleden som verden er overveldet av. Det virker som om alle på jorden bokstavelig talt er imot henne, så vi får se hvordan hun kan bekjempe lykken når Pluribus kommer den 7. november.