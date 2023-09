Breaking Bad-skuespilleren har ikke fått en krone fra Netflix

Aaron Paul, som fikk sitt store gjennombrudd som Jesse Pinkman i Breaking Bad, har avslørt at han ikke får noen penger fra Netflix. Nei, ikke en krone, selv om serien fortsatt er populær og strømmes flittig av tjenestens abonnenter.

Skuespilleren avslører dette under et intervju som ble gjennomført mens han sto midt blant sine streikende kolleger på gaten, der han sa følgende:

"Jeg får ikke en krone fra Netflix for Breaking Bad, for å være helt ærlig, og det synes jeg er vanvittig."

"Serier lever evig på disse strømmetjenestene, og de lever evig. ... Jeg tror mange av disse strømmetjenestene vet at de har sluppet unna med å ikke betale folk en rettferdig lønn, og nå er det på tide å betale."

Etter hvert som bransjen har gått mer og mer over til strømming, har etterlønn vært et tilbakevendende tema for skuespillere, et konsept ikke ulikt det som lenge har eksistert i musikkbransjen. Seriene lever videre i all evighet, og selskapene fortsetter å tjene penger på dem uten å måtte betale noe som helst til de involverte. Grusomt, eller bare ok?

Hva synes du, bør skuespillere få etterbetaling for serier og filmer de medvirker i, for alltid?