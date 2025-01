Breaking Bad-stjernen Dean Norris sier Twitter ble hacket etter å ha postet om sin egen meme-mynt

Med fremveksten av meme-mynter for kjendiser, ser det ut til at hvem som helst kan bli dratt inn av lokket av raske penger. Som Ben rapporterte om i forrige uke, bestemte til og med Melania Trump seg for å lansere sin egen meme-mynt, bare for å vise deg hvor populære disse tingene er.

Det virket som om til og med Breaking Bad-stjernen Dean Norris var sjarmert av ideen om meme-mynter, ettersom han i et nå slettet innlegg på Twitter/X hevdet å ha laget en. Dean Norris avklarte imidlertid raskt at det ikke var han som hadde laget innlegget, og at kontoen hans hadde blitt hacket.

Norris' Twitter har blitt hacket før, og det overrasket derfor ikke mange å finne ut at det hadde skjedd igjen. Norris er ikke alltid aktiv på sosiale medier, og det tok derfor litt tid før han fikk vite om hackingen, men så snart han rapporterte det, ble det løst.

Ville du kjøpt en ekte Dean Norris-mememynt?

