Breaking Bads falske metamfetamin var så realistisk at det ofte ble stjålet fra settet

Bruk av narkotika og andre rusmidler er ganske vanlig i film og TV i disse dager, men selv om vi ser mange karakterer røyke marihuana, eller innta kokain eller metamfetamin, i disse underholdningsprosjektene, er det falske alternativer som brukes for å sikre at skuespillerne ikke er fanget i en konstant rus. I en fersk artikkel fra The Guardian avsløres nå hemmelighetene bak hvordan disse falske stoffene lages av ulike produksjonsdesignere.

Den mest interessante av dem dreier seg om Breaking Bad og det falske metamfetaminet som brukes i serien. Dette ble laget ved at man faktisk besøkte crystal meth-kokerier og lærte seg detaljene fra dem som regelmessig lager stoffet. Seriens produksjonsdesigner, Robb Wilson King, avslørte at de deretter brukte lignende metoder for å vise stoffet som ble laget av Walter White, om enn med ulike elementer som ble holdt skjult for offentligheten for å sikre at de ikke opprørte DEA og andre narkotikabekjempende myndighetsorganer. Faktisk ble metamfetaminet så realistisk at King til og med bemerker at det noen ganger ble stjålet fra settet.

Noen av de andre stoffene som er brukt i andre prosjekter, er å pakke inn mose i tråd for å lage falsk gress, bruke sheasmør som erstatning for crack, lage et melkebasert pulver som virker som kokain og som skuespillerne trygt kan sniffe, ettersom det i bunn og grunn blir til melk igjen når det blandes med vannet i forbrukerens nese. Sigaretter er ofte nikotinfrie urtealternativer, og ecstasy og andre piller er vanligvis ekte godteri, selv om farmasøyter noen ganger blir hentet inn for å lage mer nøyaktige placeboversjoner.

Med alle disse falske stoffene som utvikles og lages for en lang rekke programmer i dag, lurer du kanskje på hva som skjer med dem etter at produksjonen er avsluttet? King bemerket at for Breaking Bad måtte de returnere alt til DEA slik at de kunne avhende det som om det var en ekte substans, mens Supacells Paul Cross sier at de rett og slett sprengte alt i luften.

