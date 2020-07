Breaking Bad-skuespiller er med i Far Cry 6

Dansk-amerikanske Giancarlo Esposito har blitt et verdenskjent navn de siste årene med store roller i både Breaking Bad og The Mandalorian, så det er ikke rart at flere ønsker å bruke han. Blant disse er videospillselskaper.

I et intervju med Collider kan Esposito avsløre at han har en rolle i et kommende storspill som bruker en spennende ny teknologi for å gjenskape skuespillerne. Nå røper ikke han stort mer om spillet, men for å ødelegge litt av moroa skal jeg gjøre det. Han snakker nemlig om Far Cry 6, og med tanke på at Ubisoft Forward-sendingen bare er ti dager unna trenger vi nok ikke å vente lenge før vi får se han i aksjon.