Breaking Bad-skuespilleren Bryan Cranston langer ut mot Disney-sjefen Bob Iger

Med mindre du har levd under en stein de siste ukene, har du sikkert hørt at det pågår en massiv streik i filmindustrien i USA akkurat nå, der mange skuespillere og manusforfattere deltar med fullt engasjement. En av disse er Bryan Cranston, i dag mest kjent som Walter White (men som for undertegnede alltid vil være Tim Whatley) i TV-serien Breaking Bad.

Det var under en streikemarsj i New York i går at Cranston holdt en flammende tale der han blant annet langet ut mot den tilsynelatende tonedøve Disney-sjefen Bob Iger, men også kritiserte bruken av kunstig intelligens og understreket behovet for nye økonomiske modeller for hele film- og TV-bransjen.

"Vi har en beskjed til herr Iger [...] Jeg vet, sir, at du ser ting gjennom en annen linse. Vi forventer ikke at du skal forstå hvem vi er. Men vi ber deg om å høre på oss, og ikke minst om å lytte til oss når vi sier at vi ikke vil at dere skal ta fra oss jobbene våre og gi dem til roboter. Vi vil ikke at dere skal ta fra oss retten til å arbeide og tjene til livets opphold. Og sist, men ikke minst, vi vil ikke la dere ta fra oss verdigheten vår! Vi er fagforeningsfolk tvers igjennom, helt til siste slutt!"

"Bransjen vår har forandret seg eksponentielt [...] Vi har ikke den samme forretningsmodellen som vi hadde for bare 10 år siden [...] Og selv om de innrømmer at det er sannheten i dagens økonomi, kjemper de med nebb og klør for å holde fast ved det samme økonomiske systemet som er utdatert! De vil at vi skal gå tilbake i tid. Det verken kan eller vil vi gjøre."

Se et utdrag (via The Independent) fra talen nedenfor.