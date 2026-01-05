BREAKING: Ruben Amorim får sparken fra Manchester United, bekrefter klubben

HQ

Ruben Amorim har fått sparken av Manchester United. Portugiseren får gå etter 14 måneder, og 1-1-kampen mot Leeds United på søndag ble hans siste kamp. Laget ligger på sjetteplass i Premier League, men har kun tre seire på de siste elleve kampene.

Avgangen kommer etter en økt spenning mellom klubben og manageren, med hyppige utbrudd fra Amorim, som var uenig med klubben. På sin siste pressekonferanse sa han at han ønsket å være "manager" i Manchester United, ikke "trener", og at han ikke ville slutte og ville fullføre kontrakten sin... så lenge styret ikke sparket ham først.

Amorim ble ansatt av United fra Sporting CP i november 2024, etter å ha sparket deres forrige trener Erik ten Hag, men resultatene ble aldri bedre (til tross for at de nådde Europa League-finalen, hadde de en av sine dårligste Premier League-sesonger på flere tiår). Amorim vant bare 24 av sine 63 kamper med United, noe som tilsvarer 38,71 %.

Manchester United bekrefter sparkingen av Amorim i en pressemelding

Ruben ble ansatt i november 2024 og ledet laget til UEFA Europa League-finalen i Bilbao i mai. Manchester United ligger på sjetteplass i Premier League, og klubbens ledelse har motvillig tatt beslutningen om at det er riktig tidspunkt å gjøre en endring. Dette vil gi laget den beste muligheten til å oppnå høyest mulig plassering i Premier League. Klubben ønsker å takke Ruben for hans bidrag til klubben og ønsker ham lykke til i fremtiden.

Informasjonen ble rapportert av David Ornstein og The Athletic, og minutter senere ble den bekreftet av klubben. Avgjørelsen ble tatt av klubbens ledergruppe, inkludert administrerende direktør Omar Berrada og fotballdirektør Jason Wilcox.

Nåværende U18-trener Darren Fletcher vil ta over roret som midlertidig trener, og han kan bli værende der frem til sommeren, når det vil bli søkt etter en permanent erstatter. Manchester United møter Burnley på onsdag.