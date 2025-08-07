Breitling samarbeider med Manchester Citys Erling Haaland om luksusklokke

HQ

Breitling har kunngjort at de har utvidet samarbeidet med Erling Haaland (Manchester City og norsk landslagsspiller i fotball) til nå å omfatte et luksuriøst og personlig armbåndsur.

Det finnes faktisk flere ulike varianter av tilbehøret, med to versjoner av Chronomat B01 42 og to versjoner av Chronomat Automatic GMT 40. Hvert av de fire tilbehøret har litt ulike fargevalg og stiler, i tillegg til at prisene varierer kraftig. B01 42s er registrert til henholdsvis £ 21 900 og £ 39 700, mens GMT 40s er klokket inn til £ 8 150 og £ 8 400.

Klokkene består av et sjeldent meteorittmetall som utgjør urskivene, og har Haalands navn eller initialer etset inn i dem. De er også svært begrensede, med kun 500 modeller av GMT 40s og 250 av B01 42s.

Vil du sikre deg en av disse Haaland-klokkene?

Dette er en annonse: