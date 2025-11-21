Brendan Fraser bekreftet for The Mummy 4

For to uker siden hevdet vanligvis pålitelige Deadline at både Brendan Fraser og Rachel Weisz var i samtaler om å vende tilbake i en fjerde Mumien-film, og vi trengte ikke vente lenge på flere nyheter om prosjektet.

Jake Coyle fra The Associated Press hadde gleden av å snakke med Brendan Fraser om hans fortid, nåtid og fremtid, og den Oscar-vinnende skuespilleren bestemte seg for å si dette da Coyle spurte om hans tanker om at The Mummy 4 var annonsert:

"Den jeg ønsket å lage, ble aldri laget. Den tredje var en modell av ... hvordan kan jeg si dette til AP-reporteren? NBC hadde rettighetene til å kringkaste OL det året. Så de satte sammen to, og vi dro til Kina. Vi jobbet i Shanghai, en utrolig opplevelse. Jeg er stolt av den tredje, for jeg synes det er en god, selvstendig film. Vi gjorde det vi pleier å gjøre, med et annet mannskap, og gjorde vårt beste. Men den jeg ønsket å lage er på trappene. Og jeg har ventet i 20 år på denne samtalen. Noen ganger var det høyt, andre ganger var det en svak telegraf. Og nå? Det er på tide å gi fansen det de vil ha."

Fraser bekrefter altså ikke bare at han skal være med i Mumien 4, men tilsynelatende også at det er i hovedrollen og at filmen vil være mer lik de to første enn den mindre populære tredje.

