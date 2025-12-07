Brendan Fraser snakker om det skrinlagte Batgirl-prosjektet: "Det er en generasjon av små jenter som ikke har en heltinne å se opp til"

HQ

Nå som DC Universe er i full gang, er det lettere å forstå at Batgirl ble lagt på hylla av Warner Bros., for aldri å bli sett igjen. Filmen ble laget og var ifølge rapportene klar til lansering, men den ble trukket tilbake og avskrevet, og mange anser den som et offer for kollapsen av DC Extended Universe.

Siden det er lite sannsynlig at filmen noen gang vil bli utgitt, har AP nå snakket med Brendan Fraser, som hadde rollen i filmen, for å få vite mer om den. Spørsmålet gjaldt bransjens tilstand, men Fraser bemerket at prisen vil være at en hel generasjon jenter ikke får se denne heltinnen på det store lerretet.

"En hel film. Jeg mener, det var fire etasjer med produksjon i Glasgow. Jeg snek meg inn i kunstavdelingen bare for å nerde", begynte Fraser. "Det tragiske med det er at det er en generasjon småjenter som ikke har en heltinne å se opp til og si: "Hun ser ut som meg." Jeg mener, Michael Keaton kom tilbake som Batman. Batman! Produktet - unnskyld, "innholdet" - blir gjort til en vare i en slik grad at det er mer verdifullt å brenne det ned og få forsikring på det enn å gi det en sjanse på markedet. Jeg mener, med all respekt, vi kan ødelegge oss selv."

Filmen hadde en stor hype rundt Frasers prestasjon som ble ansett som Oscar-verdig, selv om Michael Keaton egentlig ikke brydde seg om at filmen ble lagt i skuffen, og den nye co-sjefen i DC Studios beskrev den som "unreleasable".