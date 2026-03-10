Brentford-manager forsvarer spiller som bommet på viktig straffespark i panenka-stil

HQ

West Ham var det siste laget som kvalifiserte seg til kvartfinalen i FA-cupen, etter å ha slått Brightford 2-2 i straffesparkkonkurransen. Det eneste skuddet som gikk forbi fra straffemerket var det ene skuddet til Dango Ouattara, som fikk mye kritikk for å ha forsøkt seg på et skudd i "panenka"-stil som enkelt ble fanget opp av Alphonse Areola.

Denne straffen satte fart i debatten om hvorvidt spillere bør unngå å skyte straffer i "panenka-stil" i det hele tatt, med det nylige tilfellet i AFCON-finalen, da Brahim Díaz bommet på en straffe i sluttminuttene for Marokko, og laget hans endte opp med å tape turneringen mot Senegal.

Risikoen ved å bomme på straffespark i panenka-stil er for stor, og mange har kritisert den 24 år gamle burkinabé-spilleren, men han har fått støtte fra Brentford-manager Keith Andrews, som sier at han "ikke var irritert i det hele tatt" over at hans spiller bommet på den måten. "Når du bommer på straffe er det et tøft øyeblikk, men det er lettere å ikke ta en straffe enn å ta en straffe. Det krever stort mot å gjøre det. Han trener mye på den teknikken, og hvis den går inn, er alle begeistret for ham.

Vi har opplevd tidligere at folk har blitt forfulgt og latterliggjort for å bomme på straffe på den største scenen, og det er latterlig. Han vil få den største støtten fra meg og alle rundt."

West Ham, som står i fare for å rykke ned fra Premier League, er klar for kvartfinalen i FA-cupen, der de møter Leeds United 4. eller 5. april.