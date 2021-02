Brettspillet The Witcher: Old World annonsert

Du ser på Annonser

Det finnes allerede ett The Witcher-brettspill, men det er dessverre ikke så vellagd som det burde være. Nå er det dog et mer spennende prosjekt på gang, nemlig The Witcher: Old World. Det skapes av Łukasz Woźniak (som tidligere har laget brettspill som Titans og Valhalla) og kan spilles av opptil fem personer.

Som navnet antyder utspilles dette innen Geralt of Rivia startet sin karriere, og lar deg og dine medspillere påta rollene som monsterdrepere fra følgende fem Witcher-skoler: School of Wolf, Viper, Cat, Bear och Griffin. Spillet slippes i april neste år og skal finansieres via en Kickstarter-kampanje i mai.

Surf over til denne linken for å melde din interesse for kampanjen. Da får du en mail når den starter og får så muligheten til å raskt sikre deg et av Early Bird-tilbudene som ofte gis til de raskeste.