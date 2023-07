Brettspill-spesial: FunkoVerse

HQ

I løpet av de siste par ukene har jeg spilt en hel del FunkoVerse, og har blitt positivt overrasket over et spill som er langt dypere enn man skulle tro bare ved å se på de fargerike og leketøyslignende figurene. Det vokser kontinuerlig jo mer du spiller. Så bør du kjøpe det?

Det grunnleggende premisset er enkelt: Vi snakker om miniatyrer av vanlige Funko Pop-samleobjekter (som ironisk nok er en slags miniatyrer i seg selv) som kjemper på et brett for å bli den første til å nå ti poeng. Det handler imidlertid ikke bare om å slå hverandre i ansiktet, det er mye mer finesse i spillet enn som så - selv om det er mye slag.

Spillplanene og figurene er veldig tematiske, og komponentene er av god kvalitet.

Du har mange måter å spille og samle poeng på. For å snakke i videospilltermer finnes det for eksempel varianter av Capture the Flag og King of the Hill samt Leaders der du får ekstra poeng for å beseire en bestemt figur. I tillegg har hvert brett fire punkter du kan interagere med for å øke poengsummen din, og du blir også belønnet for å beseire en figur. Oppsettet er lagbasert, og du kjører enten med to eller tre figurer mot like mange på motstanderens side.

Dette er en annonse:

Når det gjelder antall spillere, er FunkoVerse ment å spilles enten én mot én eller to mot to. Sistnevnte kan kanskje betraktes som en ettertanke, men jeg har for det meste spilt to mot to. Hvert lag har tre figurer, og tanken er at én person kontrollerer to av dem og én kontrollerer den siste. I virkeligheten er dette et åpent spill uten skjulte kort, og det ender gjerne med at laget som kontrollerer figurene sammen, spekulerer og diskuterer hvert trekk uavhengig av figur for å prøve å overliste motstanderne.

Det beste med FunkoVerse er selvsagt figurene. Ikke bare er de fancy spillfigurene fra en rekke forskjellige merker, men de har også unike evner. Og sistnevnte er stort sett veldig gjennomtenkt. Jokeren, for eksempel, er en lurendreier som etterlater seg mange ubehagelige overraskelser, og kombinert med en lagkamerat som kan få motstanderne til å tråkke inn i overraskelsene, er han en skikkelig plage å ha med å gjøre. På samme måte har den vennlige Humlesnurr fryktelig kraftige angrep som bare kan brukes av og til og ikke mot en liggende motstander, mens Kool-Aid Man selvfølgelig kan gå gjennom vegger.

Darkwing Duck, John Snow, Kaptein Krok og Jokeren i hard kamp med Dolores Umbridge slått ut nederst til høyre.

Dette gjør at spillopplevelsen endrer seg betraktelig avhengig av hvilken spillemodus som er valgt og hvilke figurer som befinner seg på banen. I tillegg "koster" karakterenes beste evner fargede poletter å bruke, og du får to forhåndsbestemte poletter til din karakter (seks totalt, siden du har tre karakterer). Siden disse pollettene deles mellom figurene, kan det være lurt å prøve å velge figurer med matchende farger, slik at du kan bruke spesialegenskapene oftere.

Dette er en annonse:

Hver gang du bruker en brikke, plasseres den på en nedtellingsbane med fire segmenter, der de kraftigste gjenstandene som regel koster mer og de rimeligste faller lenger ned. Etter hver fullførte runde flyttes disse brikkene nedover og kommer til slutt i spill igjen. Et smart konsept som også brukes til flere andre ting i spillet, for eksempel beseirede figurer, objekter du har interagert med og gjenstander. Jeg skal ikke gå nærmere inn på gjenstandene, men uansett hvilke esker med figurer du kjøper, følger det med en eller flere gjenstander. Hvert lag får en gjenstand (som kan blandes på alle mulige måter, slik at du kan gi Batman en Golden Girls Cheesecake som han kan ta med seg i kamp), noe som gjør kampene enda mer varierte. Kampene er også terningbaserte, noe som betyr at selv om du spiller med sannsynlighet i tankene, kan du ofte legge alle eggene i én kurv og prøve en gal manøver som endrer situasjonen hvis du er heldig.

Hver store eske (med fire figurer) med FunkoVerse inneholder to spillbrett (ett på hver side) basert på temaet. I Jurassic Park kan du for eksempel kjempe i T-Rex-innhegningen, mens du i Harry Potter kan kjempe i Diagon Alley og i Squid Game i et lekeområde. Det følger også med oppdragskort som tematiserer kampene og forklarer opplegget. Det er et veldig smart system, og banene kan spilles om igjen så mange ganger du vil. I tillegg inneholder hver eske premiebrikker som passer til det aktuelle temaet, der jeg vil trekke frem Jurassic Parks ravfargede brikker med insekter.

Det finnes utallige figurer fra flere uventede merker å velge mellom, og forhåpentligvis kommer det også videospillfigurer etter hvert.

Utvalget av figurer er også veldig bra. Du kan enkelt sette DC opp mot Marvel, kanskje haien fra Haisommer sammen med Marty McFly fra Tilbake til fremtiden og Disney-versjonen av Alice i Eventyrland. Det finnes også en herlig svart-hvitt-eske (alt fra brett til brikker og brikker er svart-hvitt) med klassiske Universal-skrekkfigurer som Frankensteins brud eller Dracula, og en smart designet Darkwing Duck som oppfordrer deg til å spille snikende. Det er også verdt å nevne at alle eskene - bortsett fra de med én figur - inneholder det du trenger for å komme i gang og spille.

Det er imidlertid noen mangler jeg synes du bør være klar over før du begynner å spille FunkoVerse. Den ene er at spillet tar mye plass hvis du skaffer deg noen få esker. Og nettopp det faktum at det er få esker gjør det også vanskelig å trekke ut alt når du spiller. Selv pleier jeg bare å velge et par som jeg og medspillerne mine velger krigere fra. Det finnes heller ingen god måte å raskt se hvilke krigere som har hvilke farger på brikkene. Hvis du vil slippe å åpne alle eskene du har for å sammenligne, kan du enten plukke ut figurkortene og ha dem separat, eller skrive ut en liste over hva de har å by på. En annen mindre optimal ting er at man må slå ut en figur to ganger for å slå den ut, først stående og deretter liggende - men plastbrikkene er så store at de er litt uhåndterlige å ha liggende når mange figurer ligger tett i tett.

FunkoVerse-brikkene er mindre enn Funko Pop-originalene og er først og fremst ment som spillbrikker - selv om de er pene nok til nerdealteret.

Til slutt synes jeg at dette brettspillet nesten krever at du har mer enn seks figurer (det er fire i de store eskene og en eller to i de mindre). Hvis du bare har fire figurer, får du muligheten til å spille med to "grunnfigurer" som ikke har noen egentlig spillbrikke og bare har tilgang til de grunnleggende egenskapene. Og hvis du har seks figurer, vil det alltid være de samme som møter hverandre, noe som ikke utnytter FunkoVerse til sitt fulle potensial. Så snart du får flere enn dette og kan begynne å rotere dem, vokser det imidlertid virkelig.

FunkoVerse har en overraskende fin spilldybde, og i begynnelsen er det lett å glemme eller innse hva de utvalgte slåsskjemperne dine er i stand til sammen. Takket være dette fungerer det både som en enkel slugger og noe mer sjakklignende når du begynner å forstå hvordan egenskaper kan kombineres for å skape en helt ny dybde. Til slutt blir karakteren min derfor høy. Hvis du kan tenke deg å kjøpe to eller tre bokser fra favorittserien din, kan du forvente et veldig underholdende spill som varer lenge og har et mye smartere spillsystem enn du kanskje tror ved første øyekast.

Karakter: 8/10

Informasjon om spillet:

Anbefalt alder: 10+

Gjennomsnittlig spilletid: 60 minutter

Antall spillere: 2-4

Pris: £20/€25 for en stor eske