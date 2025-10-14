Brian Austin Green om å få rollen i Terminator: The Sarah Connor Chronicles: "Jeg var helt ute av meg"

På slutten av 2000-tallet, som en del av arbeidet med å gjøre Terminator til et stort underholdningsflaggskip igjen, så vi en mengde prosjekter gjøre sin debut. Det var kinofilmen Terminator: Salvation med Christian Bale, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard og flere andre i hovedrollene, og i tillegg kom Terminator: The Sarah Connor Chronicles, med Lena Headey i rollen som den berømte heltinnen, som tok opp tråden etter hendelsene i Terminator 2: Judgement Day (også kjent som T2).

Apropos sistnevnte serie, hadde vi nylig gleden av å snakke med Terminator: The Sarah Connor Chronicles -stjernen Brian Austin Green som en del av San Diego Comic Con Malaga, der vi spurte skuespilleren som er kjent for å spille John Connors onkel, Derek Reese, om hvordan han fikk rollen og hva den betydde for ham.

"Det som er veldig morsomt med Terminator, med Sarah Connor, var at jeg allerede var en stor fan av serien. På 90-tallet, når du gikk inn i en butikk som solgte surroundanlegg eller storskjerm-TV-er, spilte de T2. Det var den de viste, for det var den nye opplevelsen av å gå på kino," forklarer Green.

"Så da jeg fikk beskjed om at jeg skulle på audition i morgen, og at det var for dette, var jeg helt ute av meg. Og presset jeg la på meg selv, var at 'dette skal jeg booke'. Og da jeg gjorde det, var det helt utrolig. Og jeg begynte faktisk å jobbe allerede neste dag. Jeg booket den. Og de sa: "Ok, du begynner å jobbe i morgen tidlig". Jeg tenkte: "Herregud". Og scenene vi måtte prøvespille med, var ikke scener som faktisk var med i serien. Så jeg hadde ingen anelse om hvordan min første arbeidsdag kom til å bli. Men jeg var utrolig spent."

Terminator: The Sarah Connor Chronicles gikk i et par sesonger og ble en stor suksess både blant fans og kritikere. For mer fra Green om hans tid på 90210 og til og med den kommende Abominable, se intervjuet vårt nedenfor.