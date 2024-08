Brian Cox anklager Marvel og DC for å ødelegge filmindustrien

HQ

Vi har allerede sett uttalelsene som Martin Scorsese og andre har kommet med om Marvels suksess de siste årene, og nå har han fått selskap av en annen legende i filmverdenen. Brian Cox (Succession, Adaptation) har nå sluttet seg til rekkene og sier at "kino" er på et veldig dårlig sted akkurat nå, og at det er Marvels og DCs filmer som, ifølge skuespilleren, bare er "party time".

"Det som har skjedd er at TV gjør det samme som kino pleide å gjøre. Jeg synes kinoen er i en veldig dårlig forfatning. Jeg tror den har mistet sin plass, delvis på grunn av det grandiose elementet mellom Marvel, DC og alt det der. Og jeg tror den begynner å implodere, faktisk. Man mister på en måte tråden."

"Så det har bare blitt en fest for visse skuespillere å gjøre disse tingene. Når du vet at Hugh Jackman kan gjøre litt mer, Ryan Reynolds ... men det er fordi de går den veien, og det er box office. De tjener mye penger. Du kan ikke kritisere det."

Takk, The Hollywood Reporter