Brian Cox blir en kontrollerende Bond-skurk i traileren til 007: Road to a Million

Amazon og Prime Video kunngjorde for en stund siden at de ville lage en realityserie om James Bond, i en serie der lag av mennesker reiser rundt i verden og fullfører oppgaver og prestasjoner som superspionen måtte klare i løpet av sine eventyr.

Serien går under navnet 007: Road to a Million, og Brian Cox fra Succession spiller hovedrollen som hovedantagonisten, en skurk som går under navnet The Controller og som har som oppgave å sinke og gjøre livet vanskelig for deltakerne.

Serien skal debutere på Prime Video den 10. november 2023, og det er nå sluppet en trailer som viser hva mange av oppgavene vil innebære og hvor de vil ta dem rundt om i verden.