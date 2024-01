Brian Cox er åpen for å lage en Succession-film

HQ

Til å begynne med trodde mange seere at Succession skulle bli en serie med fem sesonger. Skaperen og manusforfatteren Jesse Armstrong bestemte seg imidlertid for at fire sesonger var nok, og etterlot fansen sultne på mer selv etter at rulleteksten var over.

Brian Cox, som spiller Logan Roy i Succession, kan være aktuell for en retur. "Vi får se", sa han til Variety da han ble spurt om muligheten for en film på Succession. "Hvis den er god nok og [serieskaper] Jesse Armstrong ønsker å gjøre den, kan det hende jeg gjør det."

Cox er imidlertid overbevist om at serien ble avsluttet på riktig tidspunkt. "Det jeg elsker med serien, og det jeg elsker med Jesse Armstrong, er at vi ikke går ut på dato", sier han. <em>"Mange amerikanske serier går ut på dato. Vi har gitt folk lyst på mer. Man ønsker alltid å gi folk lyst på mer."

Han er ikke engang fan av en spin-off basert på Cousin Greg, spilt av Nicholas Braun. "Jeg tror ikke Nick Braun vil gjøre det heller", sier han. <em>"Han skal gjøre andre ting, som er veldig spennende for ham."