Brian Cox i Succession sier at Joaquin Phoenix var "helt forferdelig" i "Succession". Napoleon

HQ

Selv om de fleste anser Joaquin Phoenix for å være en av de beste skuespillerne i dag, er det ikke alle som deler den oppfatningen, og det ser ut til at Brian Cox i Succession er fullstendig forbløffet over skuespilleren og hans siste opptreden i Napoleon.

I en live-chat som siden har blitt transkribert av The Standard, gikk Cox mildt sagt hardt ut mot Phoenix. "Forferdelig. Det er forferdelig. En virkelig forferdelig prestasjon av Joaquin Phoenix. Det er virkelig forferdelig", sa han. "Jeg vet ikke hva han tenkte på. Jeg tror det er helt og holdent hans feil, og jeg tror ikke Ridley Scott hjelper ham. Jeg ville ha spilt den mye bedre enn Joaquin Phoenix, det kan jeg si deg. Du kan si at det er godt drama. Nei - det er løgn."

Cox fortsatte deretter med å fundere over Phoenix' navn. "Jeg synes han har et bra navn. Joaquin... whackeen... whacky. Det er en slags sprø forestilling." Etter at han var ferdig med å banke Phoenix, gikk han løs på method acting, Braveheart og amerikansk politikk. I en alder av 77 år er Cox visst i full gang med sine beste gubbesnakk akkurat nå.