Brian Cox rollebesetning i Amazons 007's Road to a Million

Mens 007-serien alltid har vært ganske godt kontrollert, med stort sett bare store kinofilmer som utvider den, helt siden Amazon kjøpte MGM og i forlengelsen 007, har det vært trekk for å utvide James Bonds verden til nye formater. Og en slik metode er den verdensomspennende realityserien 007's Road to a Million, der lag på to vil konkurrere om å vinne £ 1 million ved å delta i utfordringer filmet over hele verden.

HQ

Mens showet er planlagt å debutere på Prime Video senere i år, har Amazon kunngjort at det har kastet Brian Cox i rollen som The Controller, en person som vil få i oppgave å avgjøre skjebnen til deltakerne.

Kunngjøringens pressemelding sier: "The Controller er skurk og kultivert, og fryder seg over de stadig vanskeligere reisene og spørsmålene deltakerne må overvinne. Han har millioner av pund å gi bort - opptil 1 million pund per par - men han gjør det ikke enkelt. Mens han lurer i skyggene, ser han på og kontrollerer alt.

Showet vil finne sted på en rekke steder, inkludert det skotske høylandet, Venezia, Jamaica og mer, og når det gjelder den eksakte utgivelsesdatoen, har Amazon fortsatt ikke delt det ennå.