Brian Cox trodde 007: Road to a Million var en James Bond-film.

007: Road to a Million er ikke en ny James Bond-film. Det er en realityserie der deltakerne må delta i aktiviteter knyttet til den ikoniske spionen for forhåpentligvis å vinne hovedpremien. Til å begynne med forsto ikke programleder Brian Cox dette helt.

På The Tonight Show nylig (via Far Out) fortalte Cox Jimmy Fallon hvordan han havnet i rollen, og sa at han trodde han ble bedt om å bli med i en James Bond-film. "Jeg trodde det var den nye James Bond-filmen. Så jeg sa: 'Endelig får jeg være med i en James Bond-film'. Jeg tenkte: 'Ja, selvfølgelig!'".

Da Cox hadde skrevet under på prosjektet, skjønte han hva han gikk til. "Det fantes ikke noe manus, og det var ingen James Bond-film", sa han trist. "I årevis tenkte jeg at jeg gjerne skulle vært med i James Bond. Det ville vært veldig interessant. Og jeg trodde at dette var mitt øyeblikk, men det var det ikke."

Cox kunne likevel ikke trekke seg. Og hei, man vet aldri, i den nye James Bond-filmen kan han være en stormannsgal skurk som tvinger folk til å konkurrere i et realityshow... bare en idé.