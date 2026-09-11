Brian O'Connor kommer kanskje ikke til å dukke opp i « Fast Forever – avgjørelsen ligger hos Paul Walkers datter

Selv om vi forventer at mange fra «Fast and Furious»-universet kommer tilbake i det store avsluttende prosjektet « Fast Forever, er det én karakter som kanskje ikke vil være med: Brian O'Connor. Rollen ble spilt av Paul Walker i flere filmer, men etter hans tragiske bortgang i 2013, midt i produksjonen av «Fast and Furious 7», måtte Universal ty til å bruke stjernens brødre og noen smarte spesialeffekter for å fullføre scenene med O'Connor.

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Selv om det fungerte for det prosjektet, har spørsmålet om O’Connor vil gjøre en siste comeback i « Fast Forever opptatt mange fans etter at Vin Diesel antydet at dette kunne skje. I et intervju med Entertainment Weekly har Cody Walker avslørt at beslutningen ikke lenger er opp til ham og broren Caleb, men til Paul Walkers datter, Meadow.

Cody Walker forklarte følgende: «Mitt standpunkt er at det er det Meadow ønsker skal gjøres; det er jo hennes far. Jeg ville ikke være interessert i å gjøre det igjen. Jeg elsker måten karakteren hans forlot serien på. De drepte ham ikke, de gjorde ikke noe så klisjéfylt. Det er vakkert, [Brian] er borte og oppdrar barna sine. Men hvis de vil gjøre det, hvis Meadow ønsker å se det, trenger de verken meg eller Caleb. Kunstig intelligens var ikke noe tema i 2014, så de kunne ha gjort det. Det finnes årevis med filmopptak som aldri ble brukt fra de andre «Fast»-filmene. De er de beste i bransjen, de kan finne ut av det.»

Cody gikk deretter et skritt videre og snakket om den tidligere annonserte tilbakekomsten av Brian O’Connor, spilt av Vin Diesel, og la til: «Jeg har ingen anelse om hva jeg kan forvente der. Jeg snakket med Vin, og når det gjelder hele denne prosessen, blir han veldig drømmende; det er en stor byrde. Fyren er utrolig, han er ekstremt begavet, han tar dette veldig alvorlig, og det hviler et fjell på Vins skuldre. Han vil at denne skal bli den beste og så god som mulig, fordi det er den siste [filmen].»

Synes du det gir mening at Brian O’Connor kommer tilbake?