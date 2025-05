Bridge Command er en live-action-romskipsimulator der "du får spille stjernen"

HQ

Det finnes noen interessante former for oppslukende underholdning i disse dager, blant annet escape rooms, men folkene i det britiske Parabolic Theatre tar denne ideen til nye høyder. Dette kommer i form av Bridge Command, en "live-action starship simulator" som i utgangspunktet gjør det mulig for deltakerne å leve ut drømmen om å være en del av et Star Trek skipskommandobesetning.

Ideen med aktiviteten er i utgangspunktet å plassere en gruppe spillere i et miljø som er laget for å ligne en romskipsbro, med ulike knapper og funksjoner som fungerer, og deretter gi dem i oppgave å fullføre en rekke oppdrag og oppgaver. Dette kan være et kampoppdrag eller noe langt mindre dødelig, men uansett er hovedmålet å jobbe som et team og å ta beslutninger som former det større sci-fi-universet som aktiviteten foregår i.

Som en del av MCM Comic Con London fikk jeg nylig sjansen til å snakke med kunstnerisk leder Owen Kingston for å lære mer om Bridge Command, der han forklarte :

"Det er altså en live-action romskipsimulator. Og det vi har i våre lokaler i Vauxhall, er to romskip-sett av bedre kvalitet enn film, der det ikke finnes en eneste knapp som ikke gjør noe. Så du har et fullt fungerende stjerneskip som du og vennene dine kan fly og dra på eventyr i. Som i mange andre science fiction-TV-serier må du være stjernen."

Kingston utdypet hvordan oppdragene fungerer: "Vi har et team av skuespillere som jobber sammen med det. Så du kommer på og du og vennene dine eller mannskapet på skipet, du flyr skipet, men du vil samhandle med skuespillerne våre på alle slags forskjellige punkter. Og de vil spille alle de mulige karakterene du kan møte. Så hvis du ser for deg en slags science fiction-TV-serie, får du forskjellige faste, tilbakevendende troper.

"I militæroppdragene våre er det de store romkampene der du drar ut og kjemper mot skurker og gjør den slags kule ting. Men du har også diplomatioppdragene der du ender opp med å forhandle eller prøve å dempe spenninger mellom ulike grupper. Så det kommer litt an på hva slags sci-fi-vinkel du liker. Hvis du vil være kaptein Kirk og reise rundt og sprenge ting i luften... "hvem bryr seg om konsekvensene", så kan du gjøre det. På samme måte, hvis du vil cosplaye som kaptein Picard og prøve å være fyren i den store stolen som sørger for at alle kommer overens med hverandre, så kan du også gjøre det. Vi har forsøkt å ta hensyn til alle disse ulike mulighetene."

For de som er interessert i å sjekke ut Bridge Command, ligger det nåværende spillestedet i Vauxhall i London, rett overfor MI6-bygningen, og det huser to romskipssett og flere oppdragsalternativer, inkludert større tilbud på lørdager. I fremtiden kan det bli aktuelt å utvide virksomheten til andre steder i Storbritannia, og kanskje til og med til Tyskland etter hvert.

"Vi har også en fyr i Tyskland som er veldig ivrig", sier Kingston. "Så vi håper at det kan bli det første stedet vi ekspanderer, men det ligger fortsatt et stykke frem i tid. Jeg tror ikke det kommer til å skje i år. Det kommer til å ta tid å gjøre alle de tingene."

Se hele intervjuet med Kingston nedenfor.