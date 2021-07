Bridge Constructor: The Walking Dead og Ironcast er gratis på Epic Games Store

Epic fortsetter med å dele ut gratis spill. Fra nå og frem til den 15. juli kan du sikre deg Bridge Constructor: The Walking Dead og Ironcast, mens du uka etter vil kunne laste ned Obduction og Offworld Trading Company helt gratis.

Det mest prominente av spillene er Bridge Constructor: The Walking Dead. Hvor Telltales spill mangler den mekaniske oppfinnsomheten som utvilsomt vil være nødvendig i en postapokalyptisk verden, så kan du her utleve dine ingeniørdrømmer når du skal bygge broer for noen av seriens ikoniske karakterer som Daryl, Michonne og Eugene.

Ironcast er en "match-three"-basert RPG i stil med Puzzle Quest.