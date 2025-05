Bridgerton får massiv Netflix-fornyelse, kommer tilbake for en femte og sjette sesong

Enten du er en fan eller ikke, er det ingen som benekter det enorme publikummet som kretser rundt Bridgerton. Periodedramaet er vanligvis alltid en av Netflix' største serier, med to av de tre tilgjengelige sesongene på topp 10 over de mest sette engelske seriene på plattformen, og den manglende sesongen ble nylig kastet ut av listen. For øyeblikket venter vi på den fjerde sesongen av dramaserien, men dette vil langt fra være slutten for den.

HQ

Netflix har bekreftet at Bridgerton ikke bare vil være tilbake for en femte sesong, men også for en sjette sesong. Dette ble nevnt i et brev fra Lady Whistledown, som også bekreftet at sesong 4 ville slippes på streameren i 2026, noe som kanskje antyder at sesong 5 og 6 kan følge annethvert år etter det, med mindre Netflix har planer om å fremskynde produksjonen for den vanligvis ganske trege serien.

Brevet lyder: "Det er sjelden denne forfatteren får muligheten til å dele slik informasjon med deg.

"Det er med stor glede jeg kan kunngjøre at Bridgerton kommer tilbake i sesong 5 og 6. Feir deretter.

"Og i mellomtiden, forbered dere, for Bridgerton sesong 4 har premiere i 2026.

"Det ser ut til at denne forfatteren kommer til å bli ganske opptatt."

Det er også nevnt at sesong 4 vil fokusere på Luke Thompsons Benedict all når han møter og faller pladask for Yerin Ha's Lady in Silver.