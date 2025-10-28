Bridget Jones får sin første romcom-statue på Leicester Square i London

HQ

Bridget Jones, det britiske ikonet (selv om hun spilles av en amerikaner), skal få en statue på Leicester Square i London neste måned. Den fiktive karakteren vil bli en del av en rekke statuer på torget, kalt Scenes in the Square, sammen med blant andre Paddington Bear og Harry Potter.

Bridget Jones' statue markerer første gang det er laget en statue av en romantisk komediefigur, og den vil bli avduket i midten av november, i forbindelse med 25-årsjubileet for den første filmen. Det er litt tidlig for en slik feiring, ettersom den første filmen ikke kom ut før i 2001, men Scener på torget har en historie med å feire store øyeblikk. Scenes in the Square ble avduket i 2020 og skulle feire et år med britisk film, selv om den første filmpremieren på Leicester Square ikke var før i 1937.

Bridget Jones har sitt opphav i en roman utgitt av Helen Fielding i 1996. Fielding sa til BBC at hun var "rørt" og "glad" for at Bridget ble hedret. "Jeg håper at Bridgets mammabukse vil sørge for en slank silhuett for denne statuen", sa hun.

Dette er en annonse: