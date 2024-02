Brie Larson har ingen kommentarer til Captain Marvels fremtid.

HQ

Den forrige superheltfilmen, The Marvels, var ingen suksess, og med et budsjett på 270 millioner dollar klarte den bare å tjene inn 206,1 millioner av dette ved billettsalget. Hvis man i tillegg tar med markedsføringskostnadene, skjønner man raskt at Captain Marvels eventyr med de to nye venninnene Kamala Khan og Monica Rambau var alt annet enn en kassasuksess.

Derfor er det kanskje ikke så rart at det er litt usikkert hva som skjer med karakteren, og om Marvel og Disney er villige til å satse på flere filmer med Carol Denver i hovedrollen. Noe Brie Larson selv også kommenterte i all korthet under en kort Q&A-sesjon på SAG Awards, der hun svarte på spørsmålet om fremtidige prosjekter med Marvel:

"Jeg har ikke noe å si om det".

Hvordan ser du på fremtiden til Captain Marvel, er det plass til flere filmer med henne?