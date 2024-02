Brie Larson: "Jeg tror jeg har spilt alle Nintendo-spill som noensinne har kommet ut"

HQ

Vi har visst en stund at Brie Larson er Nintendo-fan, for Captain Marvel har tidligere medvirket i mange reklamer for spillprodusenten, og hun har til og med ved flere anledninger på sine personlige kontoer og kanaler fortalt om sin tid med spill som for eksempel Animal Crossing: New Horizons. Men det virker som om hun er en mye større Nintendo-fan enn vi kanskje trodde.

I en samtale med The Hollywood Reporter snakket Scott Pilgrim-stjernen om sin kjærlighet til Nintendo og hvordan selskapet har påvirket livet hennes.

"[Videospill] er det som har knyttet meg til søsteren min. Mamma sier at favorittlyden hennes er å høre meg og søsteren min le når vi spiller videospill sammen. Jeg tror jeg har spilt alle Nintendo-spillene som noensinne har kommet ut, så det er en del av livet mitt. Det har det alltid vært."

Hovedrolleinnehaveren i Lessons in Chemistry snakket også litt om det kommende Princess Peach: Showtime! og tankene sine om at Mushroom Kingdom's ikoniske kongelige igjen skal lede et stort spill.

"Det er fantastisk å være med på hennes reise. Jeg har elsket henne i hele mitt liv, så det er fantastisk å se henne i et frittstående spill, og ikke bare det, men alle de ulike fasettene og karakterene og hennes eget spill."

Vi kan utvilsomt forvente å se et klipp av Fast X og Fortnite -stjernen mens hun spiller det kommende spillet når Nintendo forbereder seg til lanseringen 22. mars.