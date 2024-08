Brie Larson om fremtiden til Captain Marvel: "Det er ting jeg vet, men som jeg ikke kan fortelle deg"

HQ

Med The Marvels som har premiere i november 2023, har mange av oss lurt på hva som blir det neste for Brie Larsons Captain Marvel. Vil karakteren dukke opp i et av de kommende prosjektene som er planlagt for Marvel Cinematic Universe, eller må vi vente til den neste Avengers filmen for å se Carol Danvers igjen? Larson vet tydeligvis noe...

I en samtale med The Playlist snakket Larson om The Marvels og hva som er det neste for superheltinnen hennes også.

"Jeg elsket bare å være sammen med de damene så mye. Og jeg tror at stemningen i den er så riktig for meg og er mye mer der jeg er i livet mitt, nemlig at det ikke finnes én superhelt som kan redde oss. Det trengs alle slags mennesker som har sine egne spesielle ferdigheter og evnen til å forstå at randen av en katastrofe ikke kan stoppes av én person. Det er vi alle som må komme sammen. Så det føles helt riktig for meg. Og når det gjelder fremtiden, er det ting jeg vet, men som jeg ikke kan fortelle deg."

Selv om Larson tydeligvis er klar over hvor fremtiden vil ta Captain Marvel, var skuespilleren ikke informert om at Robert Downey Jr. skulle komme tilbake til MCU, noe hun også bekreftet.

"Jeg vil være tydelig. Jeg var nettopp sammen med Kevin [Feige]. Det var liksom samme dag. Og han sa: 'Å ja, vi skal gjøre en greie på Comic-Con'. Det sa han ikke i det hele tatt! Ikke i det hele tatt!"

Hva tror du fremtiden bringer for Captain Marvel?