Bright Memory: Infinite byr på pen slemming-trailer

Personlig tenkte jeg ikke nevneverdig på asiatiske spillutviklere utenfor Japan før kinesiske Zeng "FYQD" Xiancheng sitt Bright Memory: Infinite ble vist frem forrige sommer, men siden den gang har i tillegg spill som Black Myth: Wu Kong og Crimson Desert vist at det er mange talentfulle folk der ute. Det virker uansett som om FYQD Personal Studio sitt skytespill fortsatt kommer først.

Nå har vi fått en ny trailer fra Bright Memory: Infinite som for det meste bare fremhever den flotte grafikken og hovedslemmingen i spillet før vi får noen sekunder med actionfylt gameplay helt til slutt. Det poengteres også at planen fortsatt er å slippe spillet i løpet av 2021, noe som vel bør gå til tross for Covid-19 med tanke på at det egentlig skulle være et lanseringsspill til Xbox Series.