Bright Memory: Infinite-trailer bærer preg av solo-utvikler

Undertegnede har fra første stund sagt at Bright Memory: Infinite virker ekstremt imponerende til å i hovedsak være laget av én person, men etter et par trailere begynner det å bli tydelig at solo-prosjekter selvsagt ikke kan måle seg med de beste i klassen fra gigantselskapene.

For nå har vi fått en ny gameplaytrailer fra Bright Memory: Infinite, og selv om det grafisk fortsatt virker heftig og det grunnleggende kampsystemet er kult dempes forventningene litt av at vi har sett mye av dette i tidligere trailere. Både våpen, omgivelser og fiender er relativt like, så selv om Infinite blir større enn Bright Memory virker det helt klart som om dette ikke blir like omfattende og variert som først håpet.