Brightons nye stadion blir den første i Europa som er spesielt designet for damelaget, og den tredje i verden.

Brighton & Hove Albion blir den første fotballklubben i Europa som får et eget stadion for damelaget (og den tredje i verden totalt), som forventes å stå ferdig til 2030/31. Det blir et mindre stadion som skal ligge rett ved siden av det nåværende herrestadionet, American Express Stadium, på Bennett's Field, med en minimumskapasitet på 10 000 seter og underjordisk parkering.

Stadionet vil bli bygget rundt behovene til kvinnelige idrettsutøvere og "de distinkte behovene og kulturen i kvinnefotballen", sier klubben, i stedet for å tilpasse et stadion som historisk sett er designet for mannlige idrettsutøvere og vanligvis støttes av et mannsdominert publikum.

Disse endringene vil bli lagt merke til av spillerne, i garderobene og restitusjonsområdene, og supportere som kommer fra en annen demografi, og de sier at det vil være spesielt innbydende for familier og førstegangsdeltakere: "Enkel tilgang for familier, bredere tribuner, sosiale rom og en atmosfære med fokus på musikk, underholdning og fellesskap."

De to eneste andre lagene i verden som har fotballstadioner som er bygget spesielt for damelag, spiller kun i National Women's Soccer League (NWSL) i Nord-Amerika: Denver Summit og Kansas City Current, og begge er lag som, i motsetning til Brighton, ikke har et tilsvarende herrelag.